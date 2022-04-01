Tom Holland ve Sasha Lane’in başrollerinde yer aldığı, Apple TV+’da yayınlanacak olan ve 10 bölümlük bir antolojisi dizisi olacak “The Crowded Room” dizisinin setinden görüntüler yayınlandı. Yazar Akiva Goldsman’ın kendi hayatına dayanan, “Crowded Room” dizisinde Tom Holland, Danny Sullivan karakterine hayat veriyor. Danny Sullivan, çoklu kişilik bozukluğu nedeniyle bir suçtan beraat eden ilk kişi olan Milligan’a dayanıyor. Film için imaj değişikliğine giden Tom Holland, uzattığı saçları ve 70’li yıllar esintili stili ile dikkat çekti.