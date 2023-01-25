Oscar Ödülleri, 1929 yılından beri Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yılda bir kez verilir. Ödüller, sinema dünyası için uluslararası bir başarı göstergesi olarak kabul edilir.

60 yaşında olan başarılı oyuncu Tom Cruise, daha önce ‘Doğum Günü Dört Temmuz’,’Jerry Maguire’ ve Magnolia filmleriyle Oscar Ödüllerine aday gösterilmiş olmasına rağmen kazanamamıştı. Cruise, dün akşam saatlerinde açıklanan 95. Oscar adayları arasında yer almasa da yapımcısı olduğu ve oynadığı Top Gun: Maverick filmiyle 6 dalda aday gösterildi.

Dünyaca ünlü oyuncunun yapımcısı olduğu film, ‘En iyi film’, ‘En iyi uyarlama senaryo’, ‘En iyi orijinal şarkı’, ‘En iyi görsel efekt’, ‘En iyi ses’ ve ‘En iyi kurgu’ dallarında aday gösterildi.

Eğer Top Gun: Maverick filmi kazanırsa, Tom Cruise uzun yıllardır beklediği Oscar ödülüne yapımcısı ve oyuncusu olduğu film sayesinde kavuşacak.

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