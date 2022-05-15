Hollywood aksiyon filmlerinin sevilen ismi Tom Cruise yine bir ilginç haberle gündemde… Ünlü oyuncunun, vizyona girmeye hazırlanan Top Gun: Maverick filminin set çalışanlarına bazı yasaklar getirdiği ileri sürüldü.

Filmin çekiminde görev alan set çalışanları Tom Cruise’un sette alkol içmeyi ve parti yapmayı yasakladığını dile getirdi.

‘Parti ve eğlenceyi minimumda tutmaları’ söylenen set ekibi, normal bir film setinde çekimlere ara verildiğinde herkesin rahatlıkla eğlendiğini ve alkol tüketebildiğini belirtti.