Pek çok ülkede gişe rekorları kıran filmlerinde dublör kullanmak istememesiyle tanınan Tom Cruise, Güney Afrika’daki Blyde River Kanyonu üzerinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalan bir uçağın üzerinde uçtuğu görüldü.

2023 yılında çıkması planlanan yeni ‘Görevimiz Tehlike’ filminin çekimleri için uçuş eğitimi alan 60 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tehlikeli bir gösteriye imza attı. Riskli bir şov yapan Cruise’un kask takmaması ise dikkat çekti.

Yıldız oyuncu, videosunda şunları söyledi:

“Herkese merhaba, keşke orada olabilseydim. Ekstra gürültü için özür dilerim. Gördüğünüz gibi ‘Görevimiz Tehlike’nin son bölümünü çekiyorum. Şu anda Güney Afrika’daki muhteşem Blyde River Kanyonu’nun üzerindeyiz ve izleyicilerin bu filmi yerel sinemalardaki beyaz perdelerde izlemesi için yapıyoruz.”

Daha sonra serinin yönetmeni Christopher McQuarrie, Cruise’a filme geri dönmeleri gerektiğini söyleyerek; “Rahatsız ettiğim için üzgünüm Tom. Işığı kaybediyoruz ve yakıt azalıyor” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine oyuncu; “Gitmemiz gerekiyor öyle mi? Yakıtımızın az olması iyi değil” sözleriyle kameraya gülümsedi ve “Sinemalarda görüşürüz” dedi.