BBC News’e röportaj veren Dame Donna Langley, ‘Görevimiz Tehlike’ serisinin başrolü Tom Cruise’un, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda tarihe geçecek olan film projesini anlattı. Langley, Amerikalı aktör Tom Cruise’un uzay istasyonuna bir roketle girmeyi düşündüğünü belirterek; koronavirüs pandemisi döneminde ünlü oyuncu ve yönetmen Dauh Liman’ın kendisine ‘aslında dünyada geçen ama sonra başrolün günü kurtarmak için uzaya gitmesi gereken’ bir karakter hakkındaki film önerilerini anlattığını söyledi.

Langley, “Umutlarımız, Tom’un uzay istasyonunun dışında ‘uzay yürüyüşü’ yapan ilk sivil insan olacağı yönünde” dedi.

The Mirror’ın yaptığı habere göre; Bahsi geçen filmle ilgili detayları da paylaşan Langley, “Tom, kendini dünyayı kurtarabilecek tek kişi konumunda bulan şanssız bir adamı oynayacak” ifadelerini kullandı.