Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Tom Cruise, son filmi ‘Görevimiz Tehlike 7’nin en tehlikeli sahnesini neden diğer sahnelerden daha önce çektiklerini açıkladı.

Katıldığı bir programda konuyla ilgili konuşan Cruise, bunun arkasında yatan düşüncenin, eğer çekimler sırasında yaralanırsa filmin nasıl devam ettirileceğini ilk günden bilmek olduğunu belirtti ve şu şekilde devam etti:

“Bu sahnede yaşanacaklara göre filme devam edip etmeyeceğimizi öğrenecektik. Biz de dedik ki, ‘O zaman ilk günden öğrenelim!’ Bir sorun yaşanmayacak ve filme devam edecek miyiz, yoksa her şey yeniden mi yazılacak? Ne olacağını en başında bilmek istedi.”

“O sahne için antrenman yapıyordum ve hazırdım” diyen 60 yaşındaki oyuncu, “Böyle bir şey yaparken jilet gibi keskin olmalısınız. Filmi hazırlarken motosiklet sahnesinin gerçekten de çekeceğimiz ilk şey olması çok önemliydi. Bunu bırakıp başka sahneleri oynamak ve aklımın başka bir yerde olmasını istemiyordum. Herkes hazırdı, ‘hadi şu işi bitirelim’ dedik” ifadelerini kullandı.