Tolgahan Sayışman’dan Yeni Film Müjdesi!

Han Medya Yapım isimli bir şirket kurarak ekran önünün yanı sıra, ekran arkasında da yer almaya başlayan Tolgahan Sayışman, yaz döneminde dijital platformlarda yayınlanacak “Sınır” dizisinin çekimlerine başlamıştı. Şimdi de “Aynasız” isimli sinema filminin çekimlerine başlandı.

Hazırlıkları devam etmekte olan komedi dizisinde başrol olarak yer alacak Tolgahan Sayışman’la birlikte kadroda Erdal Özyağcılar, Sarp Bozkurt gibi isimlerin de olacağı söyleniyor.

“Seyirciler ürküyor”

Tolgahan Sayışman, hazırlıkları devam etmekte olan filmle ilgili detay verdi. Ünlü oyuncu, “Çok değişken durumlar var. Avm’ye giriş hes kodu ile ama sinemalara giriş iki aşı gerektiriyor. Bu biraz da seyirciyi ürkütüyor. Şu belirsizlik bitsen de tamamen de biz de tam randımanlı şu işe girebilsek” sözleriyle pandemiyle birlikte sinema sektöründe meydana gelen sıkıntılardan dem vurdu. Bu açıklamalarıyla hazırlıkları devam eden projenin ağırdan alındığını düşündürttü.