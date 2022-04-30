Oyuncu Tolgahan Sayışman son olarak kendisine ait ‘Han Yapım’ tarafından çekilen ‘Aynasız Haluk’ filmi ile gündeme gelmişti.

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Tolgahan Sayışman eşi Almeda’nın kendisine ‘Arush’ dediği (Arnavutça ‘ayı’ demek) soruldu. Sayışman, “Bunu kabul ediyorum. Annem ve kız kardeşim de bana öyle der” sözleri ile yanıtladı

İşte o röportajın ilgili bölümü:

* Kendini seksi buluyor musun?

Kendime duştan çıkınca “Ooo çok tatlı oluyorsun” mu diyeyim? Ben kendimi seksi bulsam ne olur? Ne yapacağım (gülüyor)?

*Çin’de fare yiyip hastanelik olduğunu öğrendim. Doğru mu?

İşin aslı şöyle; Hong Kong’da sekiz ay yaşadım. Çin’de de bulundum. Shenzhen şehrinde bir organizasyonda çok acıktım. Otelde Yemek yedim. Sordum, ‘et’ dediler. Aynı gün Türkiye’ye döndüm. Uçakta hastalandım. Hemen hastaneye gittim, doktor “Bünyenin alışık olmadığı bir şey yemişsin. Köpek ve fare eti oralarda çok yenir, bunlardan birini yemişsin” dedi. Ama hiç hatırlamıyorum tadını. Açken ben, ben değilim Hakan.

* Eşin sana ‘Yumoş’ diyormuş. Doğru mu?

Bunu nereden duydun?

* Seni yakından tanıyan birinden duydum…

(Gülüyor)… İşin aslı şöyle; ‘Yumoş’ Almeda’nın lakabı, benim değil.

* Neden?

Küçükken Arnavutluk’ta yaşarken Yumoş oraya ilk gittiğinde şampuan zannetmişler ve Almeda’yı yumuşatıcıyla yıkamışlar. Ama bu benzetmeyi sonra bana nasıl çevirdi ve benim lakabım yapmaya çalışıyor anlamadım.

* Bir de ‘Arush’ var. Arnavutça ‘ayı’ demekmiş. Ve seni ‘Arush’ diye çağırırmış…

(Gülüyor)… İnanmıyorum ya, evet. Bunu kabul ediyorum. Annem ve kız kardeşim de bana öyle der.

* Neden?

Bilmem. İriyarıyım, yemeğe düşkünüm, ayı gibiyim, ondandır. Aslında kaba saba da bir adam değilim. Ev hallerinde biraz öyle demek ki. Daha rahat olduğum ortamlarda içimdeki arush’u çıkarıyorum.