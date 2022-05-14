Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi oyuncusu Özge Yağız, Twitter hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu, bir hayranının sorusu üzerine dizide abisi Kadir karakterine hayat veren rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Özge Yağız rol arkadaşı Tolga Sarıtaş için, “Sahnelerde beni kanser ediyor. Çünkü sürekli sataşıyor bana, sürekli birbirimizle dalga geçiyoruz. Tam ağlayacağım beni güldürüyor. Beni sinir ediyor bazen ama çok seviyorum. Bir abim olsa böyle severmişim” sempatik ifadelerde bulundu.