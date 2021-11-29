Son olarak ‘Arıza’ dizisinde rol alan oyuncu Tolga Sarıtaş, Ay Yapım imzalı ‘Bir Gece Ansızın’ dizisiyle ekranlara dönüyor. Henüz sete çıkmayan ve hazırlığı süren diziyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. ‘Bir Gece Ansızın’ isimli dizi Saruhanlı ailesinin hikayesini konu alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Tolga Sarıtaş dizide uçak kazasıyla hayatı değişen Emin Saruhanlı’nın oğlu Kadir’e hayat verecek. Bir mesele yüzünden babasıyla ters düşen Kadir, bu yüzden hapse girecek.

Kadrosu henüz netleşmeyen dizide rol alması için görüşülen isimlerden birisi Hafsanur Sancaktutan’dı. Sancaktutan, konuyla ilgili henüz netleşen bir şey olmadığını söylemişti. Show TV’de yayınlanacak dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak yaparken, senaristliğini Gökhan Horzum ve eşi Ekin Atalar üstleniyor.