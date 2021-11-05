Tolga Karel’den bebek müjdesi!

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle ününe ün katmış olan Güven Hokna, TV8’in 2. Sayfa isimli programına konuk oldu. Adını Yaprak Dökümü’nde canlandırdığı Oğuz karakteriyle duyduğumuz, sonrasında Amerika’ya taşınan ve yeni bir hayata yelken açan Karel, programa telefonla bağlandı.

“Bu güzel kadın ne yapıyor”

Tolga Karel, Güven Hokna’ya, “Geçen gün aklıma geldin. ‘Bu güzel kadın ne yapıyor’ diye düşündüm. Türkiye’de seninle 5 yılımı geçirmek, senden aldığım tecrübeleri öğretiler… Seni çok seviyorum” diyerek, ünlü sanatçıyı övdü.

“Çok güzel çocuklar yapıyoruz, neden duralım?”

Tolga Karel, aynı zamanda güzel de bir haber verdi. Karel, eşinin hamileliğini, “ Bu arada güzel bir haber vereyim: Benim dördüncü geliyor, şuan cinsiyet belli değil. 2,5 aylık. Hanımla “çok güzel çocuklar yapıyoruz, neden duralım? Devam edelim” dedik” sözleriyle müjdeledi.