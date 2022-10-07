Yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile ilişkisi hakkında henüz bir açıklama yapmayan Zeynep Bastık, bir süredir gündemdeyken; Tolga Akış Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde, ‘Zeynep’in ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusu üzerine şu cevabı verdi:

“Bence salın insanları. Kariyerinin zirvesinde, genç, bekar bir kadın Zeynep. Nasıl isterse öyle yaşar, kimle mutlu oluyorsa onunla olur. Ben dahil kimseye verecek hesabı yok. Zaten yas tutacak bir ayrılık da yaşamadık. Herkes kendi hayatıyla ilgilense bir sorun kalmayacak.”