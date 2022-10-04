2021 yılını temmuz ayında menajeri Tolga Akış işe dünyaevine giren ve evliliklerinden henüz bir yılı bile doldurmadan boşanma kararı alan Zeynep Bastık, yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı.

2. Sayfa’nın haberine göre; İki ay önce tek celsede boşanan Bastık, yaklaşık 1 aydır yurt dışında yaşayan Seren Dal ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin birlikteliği, Instagram hesaplarından yayınladıkları pozlarla ortaya çıktı. Aynı ayna karşısına çektikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor.