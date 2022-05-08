Doğası gereği sosyal bir varlık olan insan, ilişki kurduğu insanlardan pozitif bir enerji almak ve bu enerjiyi de yaymak ister. Ancak bazı insanlar, yaydıkları kötü enerjiyle tüm mutluluğunuzu emip sizi kötü hissettirebilir. Toksik insan olarak tanımlanan bu kişiler, hayata karşı devamlı olumsuz olmaları ve manipülatif yapılarıyla uzak durmanız gereken karakterler arasında yer alıyor.

Öncelik sizsiniz

Bu kişiyle ilişkinizi önemsiyor ve tehlikeye düşürmek istemiyor olabilirsiniz. Ama karşı taraf sizden devamlı alıyor ama bir şeyler vermiyorsa, bu ilişki sizi giderek mutsuz edecektir. Sağlıklı ilişkilerde dengenin kurulması için karşılıklı destek şart.

Net olun!

Karşınızdaki insanın nasıl hissettiğinizi ve ne düşündüğünüzü bilmesine izin verirseniz, yaptığı duyarsız yorumlardan vazgeçmesini sağlayabilirsiniz. Sizin üzüldüğünüzü veya kırıldığınız görmek, bu tür insanların duygularını harekete geçirecektir. Bu sayede empati kurmayı öğrenebilir ve bencil olmaktan vazgeçebilirler.

İlişkiyi sınırlayın

Bu tip insanlarla ne kadar az iletişim kurarsanız o kadar iyi. Eylemlerinin ve sözlerinin çevresindeki insanları ne kadar olumsuz etkilediğini fark etmeyen bu bireylere verilebilecek en güzel cevap, diyaloğu minimuma düşürmek ve sessizliğinizin ona bir şeyler hissettirmesini sağlamaktır.

Nötr kalmaya çalışın

Toksik insanlar anlaşmak oldukça yorucu olabilir. Bu birey, devamlı diğer insanları size şikayet edebilir, kendisine ne kadar haksızlık yapıldığından bahsedebilir ve sizin de onun gibi hissetmenizi isteyebilir. Karşı argüman oluşturmak yerine konu üzerine çok yorum yapmamaya ve nötr kalmaya çalışın.