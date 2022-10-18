Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’in başrollerini paylaştığı Titanik filmi, bir transatlantik yolcu gemisinin 15 Nisan 1912 gecesi çıktığı ilk seferde bir buz dağına çarparak 3 saate yakın olan batışını romantik ve dram tarzıyla anlatıyor. 1997 yılında vizyona giren film, 2012 yılında o günkü teknolojiye uyarlanarak 3D versiyonuyla tekrar yayınlanmıştı. Şimdi ise 25 yılın ardından yeniden izleyiciyle buluşacak olacak Titanik 3D, 4K ve HDR desteğiyle piyasaya çıkacak. 11 Oscar ödüllü filmin haklarına sahip Disney, Titanik filminin 10 Şubat 2023’te tüm dünyada yeniden yayınlanacağını duyurdu.

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