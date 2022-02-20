Sanatın artistik moda evreniyle ilişkisi gün geçtikçe artıyor. Van Gogh’un sanata eşsiz armağanı Yıldızlı Gece’den aldığımız görsel doyum niteliğindeki manikür uygulamaları bu ihtişamlı birlikteliğin en çarpıcı örneklerinden.

Nail-Art Teknikleri

YK2 güncellemesiyle yeniden selamlaştığımız ışıltı dünyası tırnaklarımızda da kendine yer etmiş durumda. 90’lar evrenine geri dönüşün yanı sıra holografik yansımalar… Tırnaklarımızı birer tuval edasında kullanmamız üzerine envai çeşit fırça darbelerine imzasını atıyor. Dünyaca ünlü moda evleri ve tasarımcılar da moda sahnesinde bu renkli dünyaya yer verirken, Jeremy Scott’dan Vivetta’ya, Rebecca Minkoff’tan Pyer Moss’a bir çok ikonik isim bunlar arasında. Siz bu sanatın güncel konumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer güzellik uygulamalarını arka planda bırakacak nitelikte mi?