Tinder kullanıcılarına eşleştikleri kişilerin geçmişlerini sorgulayabilecekleri bir özelliği tanıtıyor. Bu sayede kullanıcılar, şiddet içerikli geçmişi olan kullanıcılardan korunabilecekler.

Arkadaşlık uygulaması Tinder, ABD’deki kullanıcılarına eşleşmeleri hakkında geçmiş sorgulaması yapmaları için yeni bir yol sunuyor. Uygulama üzerinde mavi kalkan simgesine dokunarak ulaşılabilen güvenlik merkezi aracılığıyla, kar amacı gütmeyen bir geçmiş sorgulaması platformu olan Garbo‘nun web sitesi ziyaret edilebiliyor.

Hizmet, genel olarak şiddet geçmişi taraması yapıyor. Garbo, bir milyardan fazla şiddet, zararlı davranış ve cinsel içerikli suçlar kayıtları içeren bir veri tabanına, yani tutuklamaların ve gözaltıların kamuya açık kayıtlarına sahiplik yapıyor. Aynı zamanda şirket, daha adil bir geçmiş sorgulaması platformu oluşturabilmek adına şiddet içermeyen küçük çaplı suçları hariç tutuyor.

Uygulama kullanılırken eğer bir kullanıcı şiddet geçmişi olan başka bir kullanıcıyla eşleşirse, bunu Tinder’a bildirmesi için teşvik edilecek.

Garbo’daki her aramanın maliyeti 2,5 dolar ve artı olarak işlem ücreti. Özellik kullanılmaya başlanınca, Tinder, her kullanıcıya toplamda iki ücretsiz geçmiş sorgulaması sunacak. Bu ABD için toplamda 500,000 ücretsiz aramaya denk gelecek.