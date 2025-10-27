Warner Bros. Discovery’nin premium dijital yayın platformu HBO Max’in en sevilen yerli Max Original dizilerinden ‘İlk ve Son’ üçüncü sezon için sete çıktı. Dizinin yeni sezon çifti olan Güneş ve Serkan’a hayat veren, Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’den setin ilk fotoğrafı geldi. Yeni sezonda izleyiciler Güneş ve Serkan’ın sarsıcı aşk hikayesine ve hafızalara kazınacak etkileyici sahnelerine şahit olacak.

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen‘in başrolünü paylaştığı İlk ve Son’un üçüncü sezon kadrosunda Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar ve Sennur Nogaylar ile Metin Belgin yer alıyor.

Dizinin yeni sezondaki konuk oyuncuları ise Ebru Demirdöven, Ekin Mert Daymaz, Cansu Fırıncı, Selçuk Borak olacak. Senaryosu Hakan Bonomo’ya, yönetmenliği Devrim Yalçın’a ait olan ve Ortaks Yapım imzası taşıyan ‘İlk ve Son’, güçlü hikayesi ve derin anlatımıyla üçüncü sezonda da yine çok konuşulacak.