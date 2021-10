Timothée Chalamet’nin Willy Wonka Kostümü Üzerine Bir İnceleme

Timothée Chalamet; oyunculuğu ve aldığı ödüllerle son yıllarda ismini bizlere sıkça duyuruyor. 25 yaşındaki genç oyuncu, bulunduğu projeler ve gösterdiği performanslarla sinema seyircisinin yakın takibi altında. Fakat onu takip eden birileri daha var; moda dünyasına ilgi duyan herkes bu çocuğun ve ışığının farkında! İçindeki erkek çocuğu havasını, terziliğin ön plana çıktığı parçalarla birleştirmesi onu dikkat çekici kılıyor. Çabasız gibi görünen ama özenle düşünülmüş görünümleri mutlaka birkaç gün konuşuluyor.

Geçtiğimiz aylarda Charlie’nin Çikolata Fabrikası filminin yeniden çekileceği ve bu sefer başrolde Timothée Chalamet’nin olacağı duyurulmuştu. Wonka karakteri ilk olarak 1971’de Gene Wilder ve ardından 2005’te Johnny Depp tarafından canlandırıldı. İlk filmde Wonka’yı kadife mor ceketi ve abartılı papyonuyla anımsıyoruz. Johnny Depp ise inceltilmiş bir siluet, mor yerine bordo bir ceket ve daha şık dokunuşlarla Wonka görünümünü kostüm fikrinden uzaklaştırıyor. Peki ya Timothée, kendine özgü moda dokunuşlarını filmdeki karakterine de yansıtacak mı? Genç oyuncu, bu soruya ipucu olabilecek kareleri sonunda Instagram hesabından paylaştı ve kendi Wonka’sını bizlere tanıttı.

Timothée-Wonka’nın kıyafeti ilk Wonka’lardan ilham alınarak tasarlanmış olsa da eskilerinden oldukça farklı bir his taşıyor. İşlemeli kadife ceketi ve pembeye kaçan rengiyle yeni kostüm Timothée’nin kişisel tarzından referans alıyor gibi. Yakasında gördüğümüz fuları ise daha bohem ve günümüzden bir kare ortaya çıkarıyor. Görünüşe bakılırsa feminen ve maskülen ögeleri harmanlamayı seven oyuncu, kendine has, yepyeni ve çok daha giyilebilir bir Wonka yaratmış!

Yazı Eda Çiçek