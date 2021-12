Timothée Chalamet, yükselişini sadece ekranda yapmıyor, aynı zamanda sokakta, sıradan bir gününde de başarılı stiliyle dikkatleri üzerine topluyor. Peki, tarzını belirleyen en önemli detayı fark ettiniz mi?

Yeni nesil erkek oyuncular içinde en stil sahibi kim deseler, Timothée Chalamet’in ilk sıralarda yer alacağı şüphe götürmez bir gerçek. Son birkaç aydır “kırmızı halı”larda da gözleri üzerine çekmeyi başarmış ve bu konudaki rüştünü ispatlamıştı. Yükselişi 2017’deki Call Me by Your Name’deki Elio rolüyle başlayan ve ardından önüne geçilemez bir ivme kazanan Timothée’nin sokak ve kırmızı halı stillerinden çıkardığımız ana fikir ise genç yıldızın beyaz spor ayakkabı ile sağlam bir ilişkisi olduğu yönünde.

Instagram’da başrolü sadece beyaz spor ayakkabılarına ayırdığı paylaşımlardan ev sahipliği yaptığı 2021 Met Gala’daki Converse’lerine ve oradan da sokak stiline uzanan tarz tamamlayıcısı beyaz sneaker’lara, Chalamet’in imzası çoktan alındı bile!