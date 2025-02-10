BAFTA kırmızı halısında her zaman göz kamaştıran isimlerden biri olan Timothee Chalamet, bu yıl klasik ve sofistike bir görünümle karşımıza çıktı. Ünlü oyuncu, tamamen siyah ve çift düğmeli bir Bottega Veneta takımı tercih ederek zamansız şıklığı benimsedi. Chalamet, geçtiğimiz haftalarda ‘A Complete Unknown’ filminin basın turunda daha rahat ve bohem bir stil benimserken, BAFTA için seçtiği bu şık takım, onun çok yönlü moda anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kylie Jenner ise her zamanki gibi iddialı ama zarif bir görünümle törene katıldı. Siyah süslemeli slip elbisesi, Timothée’nin klasik tarzıyla kusursuz bir uyum yakaladı. Jenner, Golden Globe ve Berlin Film Festivali’nde olduğu gibi kırmızı halıda bireysel poz vermek yerine doğrudan tören alanına geçti. Ancak içeride Timothee ile birlikte kameralara yansıyan pozları, onların çift olarak moda dünyasında nasıl bir etki yarattığını kanıtlar nitelikteydi.

Çift Stili: Timothee & Kylie Uyumu

Moda dünyasında “çift stili” (couple style) son yıllarda büyük ilgi görüyor. Ünlü isimler, hem kırmızı halıda hem de günlük hayatta birbiriyle uyumlu görünümler tercih ederek birlikte güçlü bir imaj yaratıyor. Timothée Chalamet ve Kylie Jenner da 2025 BAFTA’larında bu trendin en başarılı örneklerinden birini sergiledi.

Chalamet’in minimalist ve klasik tarzı, Jenner’ın cesur ve sofistike tercihiyle birleşerek dengeli bir stil uyumu yarattı. Özellikle siyah tonlarının hakim olduğu kombinler, hem zamansız hem de lüks bir görünüm sundu.

Timothee Chalamet ve Kylie Jenner, 2025 BAFTA Ödülleri’nde sadece stilleriyle değil, uyumlarıyla da öne çıktılar. Hem bireysel olarak hem de çift olarak moda dünyasının ikonik isimlerinden biri olduklarını bir kez daha kanıtladılar.