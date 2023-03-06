TIME, daha iyi ve eşit bir gelecek için çalışan 12 sıra dışı lider kadını seçti. 2023’ün lider kadınların arasında; oyuncu Cate Blanchett, Quinta Brunson, yazar Angela Bassett, şarkıcı Phoebe Bridgers, futbolcu Megan Rapinoe, boksör Ramla Ali, aktivist Ayisha Siddiqa, LGBT hakları aktivisti Olena Shevchenko, üreme hakları aktivisti Verónica Cruz Sánchez, Suntory Beverages CEO’su Makiko Ono, Brezilya Cinsiyet Eşitliği Bakanı Anielle Franco ve İranlı gazeteci Masih Alinejad yer aldı.

Yılın kadınları listesi için TIME Genel Yayın Yönetmeni Naina Bajekal ve Kıdemli Editör Lucy Feldman, “Bu yılki listede yer alan 12 kadın dünyanın dört bir yanından geliyor. Kendi topluluklarında aktivizm ve hükümetten, spora, sanata kadar pek çok alanda önemli etkiler yaratan 12 kadın, onlara ilham olan birçok zorlukla karşılaştı…” açıklamasında bulundu.

Dergi, yılın kadınlarını kutlamak için 8 Mart Kadınlar Günü’nde Phoebe Bridgers’ın özel bir performans sergileyeceği “Time Women of the Year” galası düzenleyecek. Etkinlikte yılın kadınları listesinde bulunan Cate Blanchett, Quinta Brunson, Ayisha Siddiqa, Ramla Ali, Masih Alinejad ve Olena Shevchenko da konuk olarak yer alacak.

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