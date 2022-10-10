Addams Ailesi dizisi Wednesday için resmi ve son fragman Netflix tarafından paylaşıldı. Yapımcılığını Tim Burton’ın üstlendiği dizi, aile üyelerinden Çarşamba’ya odaklanıyor.

Tim Burton, Miles Millar ve Alfred Gough tarafından yaratılan Wednesday, Jenna Ortega’nın canlandırdığı karakterin doğaüstü çarpık lise Nevermore Academy’ye gönderildikten sonra yaşadıklarını konu edinecek.

Dizide Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones ve Isaac Ordonez sırasıyla Gomez, Morticia ve Pugsley Addams karakterlerini oynarken, Riki Lindhome, Gwendoline Christie ve Percy Hynes White da yardımcı oyuncu kadrosunun bir parçası olacak. Son yayınlanan fragmanla birlikte kadroya Fester Amca rolüyle Fred Armisen ve Christina Ricci de dahil oldu.