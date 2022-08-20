Wednesday dizisinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. The Addams Family serisinin ikonik karakteri, Tim Burton imzasıyla Netflix dizisi olarak geliyor.

1991 yılında vizyona giren Addams Ailesi filmine dayanan Wednesday’in dizi olacağı haberi, ilk olarak Şubat 2021’de duyuruldu. İlk filmin yönetmenliğini de aslında gotik film yapımcısı Tim Burton üstlenecekti, ancak Batman Returns projesi yüzünden yerini Barry Sonnenfeld aldı.

Kendisiyle ilişkilendirilen bir stop-motion Addams Ailesi filminin başarısız olmasının ardından Burton’ın Netflix ile anlaştığı ve Wednesday’in yönetmeni olacağı belirtildi. Dizide, ailenin kara kara düşünen kızını canlandıracak isim ise Jenna Ortega oldu.