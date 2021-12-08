TikTok’taki yeni bir güzellik trendine göre, genellikle kontür uyguladığınız yerlerde, yüzünüze güneş kremi sürerseniz, bronzluk çizgileriniz sizi şekillendirecek ve böylece “bütün yaz doğal olarak kontürlenmiş” olacaksınız.

Trendin takipçileri ise, bu ümitle, yüzlerine yüksek dozda güneş kremi uyguluyor.

Kullanıcı Eli Withrow, bir göl kenarında bronzlaşırken çekilmiş bir videosunu paylaşarak durumu tanımlıyor. Videoda; kaşlarının üstünde, burnunun altında ve ucunda, elmacık kemiklerinin üzerinde ve çenesinde kalın bir güneş kremi tabakası var gibi görünüyor. Kameraya konuşan Withrow, yüzünün her yerine SPF 30 uyguladığını ve ardından vurgulayıcı bölgelere bir SPF 90 katmanı daha uyguladığını söylüyor. Ardından ise uygulamanın, elmacık kemiklerinizde daha iyi bir bronzluk geliştirmenizi sağlayarak güneşin yüzünüzü şekillendirmesine neden olacağını iddia ediyor.

Dermatolog Dr Emma Craythorne ise trendle alakalı olarak şu ifadeleri kullanıyor: “Kontur için kullanılabilecek harika kozmetik ürünlerin yanı sıra piyasada harika sahte bronzluklar var” dedi. “Bir sosyal medya trendini takip etmek için cilt sağlığınızı riske atmanızı asla tavsiye etmem.”.