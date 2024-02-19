TikTok, en çok kullanılan sosyal medya platformları arasına girmesiyle Instagram’ı geride bırakırken trendlerin takip edildiği ana merkez haline geldi. Zaman kavramını yitirerek vakit geçirdiğimiz TikTok platformunun, en popüler video kategorilerinden biri de renkli dünyasıyla güzellik kategorisi. Sizler için bu sezon denemeniz gereken, 2024’ün en iyi 5 güzellik trendinin bir listesini oluşturduk.

1- 60’ların Mod Makyajı

Moda sektöründe geçmişin etkisini görmeye alışkınız ancak makyaj sektöründe, geçmişin izlerine rastlamak pek de deneyimleyemediğimiz bir olay. 60’lar görünümünün imzası olan pastel tonlar, büyük, kalın kirpikler ve eyeliner görünümü Gen Z tarafından, en renkli haliyle TikTok’da yeniden yorumlanıyor.

2- Perde Kahkül

Trendler doğası gereği geçicidir fakat perde kahkül modası uzun bir süre etkisini kaybettirmeyeceğe benziyor. 70’lerin ikonik saç stili ortadan bölünüyor, ancak yüzü gerçekten çerçevelemek için her iki yandan da daha uzun parçalar ve tam ortada biraz daha kısa parçalar ile yüzünüzü tam anlamıyla çerçeveleyen bir görüntü oluşturacak biçimde şekillendiriliyor.

3- Cesur allık renkleri

2024 yılı, farklı renklerde allıklar da dahil olmak üzere birçok cesur allık görünümüne ev sahipliği yapıyor. TikTok’ta ombre allık hakkında çok sayıda video eğitimi var. Belki günlük bir görünüm için fazla iddialı ancak hafta sonu denemek için eğlenceli bir trend.

4- Kabarık kaşlar

Son birkaç yıldır gördüğümüz kalın kaş trendi uzun bir süre daha popülerliğini koruyacağa benziyor. Birçok insanın mesafeli durduğu kalın kaş trendi, esasen laminasyon – ya da temelde kaş jelleri ile kaşlarınıza kabarık bir görünüm vermekten oluşuyor.

5 – Clean Girl (Temiz Kız)

Bu trend, tamamen makyaj yapmıyormuşsunuz gibi görünen temiz, neredeyse yok gibi ürünler uygulamakla ilgili. Günlük hayatınıza kolayca adapte edebileceğiniz bu “Clean Girl” trendinin püf noktaları, teninizi kucaklamak ve doğal güzelliğinizi vurgulayan hafif, ten rengi tonlar uygulamak.

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