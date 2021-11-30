Tumblr dönemine ne kadar aşinasınız? Ya da ne kadar hatırlıyorsunuz?

Güncel trendlerin nabzını tutan bir platform olan TikTok, bizleri 2010’ların Tumblr atmosferiyle yeniden ortak bir paydada buluşturuyor. Yumuşak grunge, Tumblr estetiği ve tıknaz kolyeler dönemi olarak da adlandırabileceğimiz 2010 sosyal medyasının geri dönüşü, gündemde ön görülenden daha hızlı yer ederken, sizinle birlikte lümpen kitlelerin sesine kulak veriyoruz.

2010’lara dönüş, sosyal medya ve sokak stilinin yanında, Givenchy gibi markalar tarafından da nostaljik olarak benimsenmiş olacak ki; 2010’ların başında Beyoncé, Rihanna ve Kim Kardashian tarafından sevilen kırmızı halının baş öğesi olan İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonu için peplum silüetini yeniden piyasaya sunuyor.

2010’lar estetiğinin takipçisi olun ya da olmayın, kesin olan bir şey varsa o da: Kıyafetlerinizi biriktirin, onlar siz farkına varmadan modaya geri dönecekler.

Aşağıda TikTok’un moda tahminlerinden bazılarına göz atabilirsiniz.