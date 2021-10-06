TikTok Kaç Para Kazandırıyor

TikTok Kaç Para Kazandırıyor? Milyonlara ulaşan paylaşım uygulaması olan TikTok içerik üreticilerine kaç para kazandırıyor.

TikTok kaç para kazandırıyor? Şüphesiz dünyanın en bilinen ve en başarılı uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor. Uygulamayı şu anda yaklaşık 800 milyon kişi kullanmakta. Uzun zamandır sadece dans ve müzik videolarıyla değil, aynı zamanda aksiyon klipleri, öğretici videolar ve komedi kısa klipler çekilip yükleniyor. Ülkemizde de bir çok üyesi olan TikTok, zaman zaman sırf beğeni almak adına üyelerin absürt videolar çekmesinden şikayet edilmekte. Fakat tüm bunların bir sebebi olmalı diye düşünmekten de kendimizi alamıyoruz. TikTok’tan kaç para kazanılıyor sorsuna; üzerinden para kazanılabilen bir uygulama olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak bu kadar üyesi olması ve bu denli garip videoların çekilmesi çok da mantıksız durmuyor.

TikTok Para Kazanma Yolları

TikTok para kazanma yolları nelerdir? İçerik oluşturucularının kısa videolarından para kazanmalarının bilinen 4 yolu vardır. Bu yollardan birini uygulayarak siz de para kazanabilirsiniz. Başlarda sabırlı bir şekilde video yüklemeye devam edip takipçi sayınızı arttırmanız gerekecektir.

TikTok Canlı Yayın Para Kazanma Özelliği

TikTok yaratıcıları, takipçileri için canlı yayın açarlar. Çoğunlukla kamera önünde oturup takipçileriyle sohbet ederler. Takipçiler TikTok’ta sözde paraları satın alıp bunu çeşitli oyuncaklara dönüştürüp, sevdikleri TikTok fenomenine canlı yayında hediye ederler. 350 jeton yaklaşık 33.99 TL’dir. Aldığınız bu hediyeleri önce pırlantaya çevirebilir ardından Paypal hesabınıza aktarabilirsiniz. Bu deneyimle beraber TikTok Canlı Yayın Para Kazanma konusuna en iyişekilde öğrenmiş olursunuz. Ne kadar para kazandığınız tamamen bonkör takipçilerinize bağlıdır.

Sponsorlar Üzerinden Para Kazanma

Şirketler TikTok üyelerine sponsor olurken TikTok Creator’a yazıp onlara ortaklık teklif etmektedir. TikTok video üreticileri daha sonra tanıtmak istedikleri ürün veya şarkının bir videosunu yayınlar ve ücretli içerik olarak işaretler. Şirketler popüler TikTok kullanıcılarına bir şarkıyı popüler hale getirmek için ortaklık teklifi sunma yoluna giderler. Ancak bunun için çok sayıda takipçiye hitap etmeniz gerekmektedir. Bir videonun ne kadar para kazandığı, bir TikTok yaratıcısının sahip olduğu takipçi ve beğeni sayısına bağlıdır. Bir sponsorluk aracılığıyla100 ila birkaç bin TL arasında bir gelir getirebilir.

TikTok Ürün Tanıtımı İle Para Kazanma

Ürün tanıtımı, TikTok Creator’ın platform üzerinden sattığı kendi ürünleridir. Bunun için kullanıcıların çok büyük bir hayran kitlesine ihtiyacı yoktur ve mutlaka influencer statüsünde olmaları gerekmez. 10.000 takipçi ürün tanıtımı için yeterlidir. Satılan ürünler kişisel bakım ürünlerinden giyime ve sanata kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Influencer’lar yayınladıkları videolar aracılığıyla insanların dikkatini çekmeye çalışırlar, bu sayede ürünlere ilgi duyulmasını sağlarlar. Ürünlerden elde edilen gelir, influencer’ın kendi cebine gider.

TikTok ile Para Kazanmak İçin Satış Ortaklığı

Satış ortaklığı ile yoluyla para kazanmanın iki yolu vardır. İlki, TikTok yaratıcıları videolarına bağlantılar ekleyebilir ve bu da YouTube veya Instagram kanallarına yönlendirebilir. Diğer seçenek ise videolara kişisel indirim kodları eklemektir. Bir satış ortaklığı programından aldığınız indirim kodlarını videolara ekleyip ürünün satışının gerçekleşmesini beklemeniz gerekecektir. TikTok video oluşturucuları satış başına genellikle %5 ila %10 arasında bir komisyon alır.