7’den 70’e herkesin bildiği, dünyayı kasıp kavuran video paylaşım uygulaması TikTok gün geçtikçe birçok kitleye ulaşmaya devam ediyor. Yeni nesil sosyal medya uygulaması sayesinde eski şarkılar tekrar popülerlik kazanmaya başladı.

Geçtiğimiz yılın en çok indirlen uygulaması TikTok, son dönemde her yaştan insanların eğlenceli videolar paylaştığı devasa bir platform haline dönüştü. Uygulamanın popülerliği arttıkça içerik üreten kesim için inanılmaz bir fırsat haline geldi. Paylaşılan her şarkının dinlenme rekorları kırmasına neden olan TikTok uygulaması günlük hayatımıza bazı eski şarkıları da tekrar soktu.

Belli bir kesimin bildiği 70’lerde veya 2000’lerin başında meşhur olan şarkıların TikTok videoların da arkaplan müziği olarak kullanılmasıyla beraber yeni jenerasyonun bu şarkıları keşfetmesine neden oldu. TikTok ile birlikte tekrar keşfedilen bu eski şarkılar artık ‘zamansız’ olarak anılmaya başlandılar.

İşte TikTok sayesinde zamansızlaşan yeni nesil eski şarkılardan bir kaç tanesi;

Fleetwood Mac – Dreams (1977)

https://www.youtube.com/watch?v=Y3ywicffOj4

How Bizzare- OMC (1996)

https://www.youtube.com/watch?v=C2cMG33mWVY

Put Your Head On My Shoulder- Paul Anka (1959)

https://www.youtube.com/watch?v=uvxagNIBVLU

Smile- Lily Allen (2006)

https://www.youtube.com/watch?v=0WxDrVUrSvI

Rasputin- Boney M. (1978)

https://www.youtube.com/watch?v=rk7ITikbhs4

Another One Bites The Dust- Queen (1989)

https://www.youtube.com/watch?v=rY0WxgSXdEE

Hopelessly Devoted To You- Olivia Newton John (1978)

https://www.youtube.com/watch?v=jhOn4oPn3Bw

It’s Tricky- Run DMC (1986)

https://www.youtube.com/watch?v=l-O5IHVhWj0

Love Story- Taylor Swift (2008)

https://www.youtube.com/watch?v=8xg3vE8Ie_E

Criminal- Britney Spears (2009)

https://www.youtube.com/watch?v=s6b33PTbGxk

Hips Don’t Lie- Shakira (2005)

https://www.youtube.com/watch?v=DUT5rEU6pqM

Cannibal- Kesha (2010)