TikTok ile hayatımıza yeniden giren şarkılar

7’den 70’e herkesin bildiği, dünyayı kasıp kavuran video paylaşım uygulaması TikTok gün geçtikçe birçok kitleye ulaşmaya devam ediyor. Yeni nesil sosyal medya uygulaması sayesinde eski şarkılar tekrar popülerlik kazanmaya başladı.

Geçtiğimiz yılın en çok indirlen uygulaması TikTok, son dönemde her yaştan insanların eğlenceli videolar paylaştığı devasa bir platform haline dönüştü. Uygulamanın popülerliği arttıkça içerik üreten kesim için inanılmaz bir fırsat haline geldi. Paylaşılan her şarkının dinlenme rekorları kırmasına neden olan TikTok uygulaması günlük hayatımıza bazı eski şarkıları da tekrar soktu.

Belli bir kesimin bildiği 70’lerde veya 2000’lerin başında meşhur olan şarkıların TikTok videoların da arkaplan müziği olarak kullanılmasıyla beraber yeni jenerasyonun bu şarkıları keşfetmesine neden oldu. TikTok ile birlikte tekrar keşfedilen bu eski şarkılar artık ‘zamansız’ olarak anılmaya başlandılar.

İşte TikTok sayesinde zamansızlaşan yeni nesil eski şarkılardan bir kaç tanesi;

Fleetwood Mac – Dreams (1977)

How Bizzare- OMC (1996)

Put Your Head On My Shoulder- Paul Anka (1959)

Smile- Lily Allen (2006)

Rasputin- Boney M. (1978)

Another One Bites The Dust- Queen (1989)

Hopelessly Devoted To You- Olivia Newton John (1978)

It’s Tricky- Run DMC (1986)

Love Story- Taylor Swift (2008)

Criminal- Britney Spears (2009)

Hips Don’t Lie- Shakira (2005)

Cannibal- Kesha (2010)