Platforma son yüklediği ve hızla viral olan videoda da, 20 yaşındaki kocası Weldan Zülkefli’yi otomobil galerisine götürürken görünüyor. Hamile olan Anes Ayuni Osman kocasına 365 bin sterlinlik (yaklaşık 7 milyon TL) bir Lamborghini satın aldı.

Videonun ilerleyen kısımlarında gözündeki bağı çıkaran ve fiyonkla sarılı pahalı arabayı gören Zülkefli, duygulanarak karısına sarılıyor. Çok mutlu olan koca, eşine sürekli sarılarak tekrar tekrar teşekkür ediyor.

1,5 milyondan fazla kez izlenen içerikte, Anes Ayuni Osman videonun altına şu açıklamayı yazdı: “Teşekkür ederim kocam, bu hediyenin değeri ne kadar büyük olursa olsun, nezaketine karşılık veremeyecek.”

Videoya yapılan yorumlarda, birçok kişi, fenomenin eşine olan minnettarlığını göstermek için 365 bin sterlinlik (yaklaşık 7 milyon TL) bir Lamborghini satın almasının “çok tatlı” olduğunu düşünüyor. Bazı kullanıcılar da, “genişleyen aileleri için minibüs daha faydalı olabilirdi” diye şaka yaptı.