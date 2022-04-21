Müge Anlı, Hürrem, Ferhunde gibi ünlü isimlerin ve karakterlerin parodi videolarını çekerek ünlenen fenomen Melikhan Sağlam, Instagram hesabından cinsiyet değiştirme sürecini tamamladığını duyurdu. Sağlam, artık hayatına Melis ismiyle devam edeceğini açıkladı.

Sağlam, “Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım. Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan’a borcumu ödedim” dedi.