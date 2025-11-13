Gözenekler, cildimizin katmanları arasında madde alışverişini gerçekleştirdiği ve ürettiği yağ+ter emülsiyonları ile cildin üst tabakasını koruyan sebumu cilt yüzeyine ulaştırdığı kapılardır. Bu gözenekler yağ ve kuru deri hücreleriyle, dışarıdayken karşılaştığımız kir ve yabancı maddelerle tıkanabilir. Yüzdeki gözenekler tıkalı olduğunda ise cildin normal fonksiyonlarının yerine getirilmesi engellenir. Bu durumun sonuçunda da cildiniz sağlıksız ve kirli görünür. Bu nedenle gözenekleri temizlemek sağlıklı ve temiz bir cilt için oldukça önemli bir unsurdur.

İşte tıkanmış gözenekleri temizlemenin 5 yolu:

1 – Cilt temizliği

Gözenek tıkanıklığının en büyük sebebi cilt yüzeyinde biriken kirler ve gözenek genişlemesidir. Bu nedenle mevcut tıkanıklıkların daha da büyümesini engellemek ve gidermek için yüz temizliği rutininizin birinci sırasında yer almalı. Bunun için cilt tipinize uygun olarak seçtiğiniz bir temizliyici ile yüzününüzü sabah ve akşam yıkamalısınız.

2 -Peeling

Cilt tipinize uygun olarak haftada bir veya iki kez cildinizi yormayacak ve cilt bariyerinize zarar vermeyecek bir peeling tercih etmeniz; cildinizi derinlemesine temizleyebilir, ölü derileri ciltten uzaklaştırarak yeni hücrelere yer açabilir. Bu sayede gözeneklerin neden olduğu ciltteki pütürlü yapı giderebilir.

3 – Kil maskesi

Kil maskesi, gözenekleri temizlemek için en iyi araçlardan bir tanesidir. Haftada bir kere uygulayacağınız kimyasal veya doğal kil maskesi ile zamanla sıkılığını kaybeden gözeneklerinizin yeniden kendini toparladığını ve onarıldığını göreceksiniz.

4 – Tonik uygulamak

Sıkı ve temiz gözenekler için kir ve yağdan arındırılan cildin daha sonra yapısına uygun bir tonikle temizlenmesi ve gözeneklerin sıkılaşması sağlanmalıdır. Sabah ve akşam temiz cilde uygulanan tonik cildi rahatlatırken aynı zamanda gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar.

5- Buhar

Buharın etkisi ile gevşeyen gözenekler daha kolay temizlenebilir. Bunun için sıcak su buharı üzerine eğilerek yüzünüzü birkaç dakika buhara maruz bırakabilirsiniz veya yüzünüzü ince bir bez ya da havlu ile kapatıp bekleyebilirsiniz. Bu sayede buhardan dolayı gevşeyen gözenekler peeling uygulaması ile kolayca temizlenir. Burada dikkatli olmanız gereken nokta yüzünüzün aşırı ısıya maruz kalmaması.