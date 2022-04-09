Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘dolandırıcılık’ suçuna iştirak iddiasıyla yürütülen soruşturmada; aralarında Pınar Deniz, Mine Tugay, Pelin Karahan, Edis, Eda Ece, Özge Ulusoy gibi isimlerin de bulunduğu 17 kişinin, Thodex’in reklam filminde oynamalarının suç unsuru niteliğinde olmadığı belirtildi. Karar, takipsizlikle sonuçlandı.

Pınar Deniz, Mine Tugay, Özge Ulusoy, Edis, Eda Ece

Savcılığın takipsizlik kararında bir kısım mağdurun avukatlarının yaptığı suç duyurusuna yer verildi.

Buna göre, Thodex’in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel’in insanlara güven duygusu vermeleri üzerine bu platforma yatırım yapıldığı anlatıldı.

Suç duyurusunda, yine ekonomist Ercan Öz’ün Thodex’e destek vermesinin de birçok kişinin bu firmaya yatırım yapmasına neden olduğu ifade edildi.

Reklamda oynamak tek başına suç değil

Takipsizlik kararında, MASAK’tan gelen rapora göre de ismi geçen kişiler hakkında atılı suça iştirak ettiklerine dair herhangi bir eylemlerinin yer almadığı bilgisine yer verildi.

Hakkında iddianame düzenlenen Thodex platformunun kurucusu ve yöneticilerinin gerçekleştirdikleri mağdurların zararlarına yönelik eylemlerin sadece platforma erişim yetkisi olan kişilerce binilebileceğine dikkati çekilen kararda, haklarında suç duyurusu bulunan ünlülerin zaman zaman birçok reklam filminde de oynadıkları anlatıldı.

Kararda, adı geçen kişilerin, Thodex’in reklam filminde oynamalarının dışında başka bir bağlarının olmadığı vurgulanarak, bu kişilerin firmanın reklam filminde yer almaları şeklindeki eylemlerinin tek başına suç unsuru niteliğinde olmadığı belirtildi.

Kararda, bu gerekçelerle 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildiği bildirildi.