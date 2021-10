The Weeknd ve Travis Scott’tan İş Birliği

The Weeknd’in menajeri, Amir Esmailian diğer adıyla Cash Travis Scott’la Instagram da bir görsel paylaşarak herkesin aklına aynı soruyu getirdi. Instagram postunda görüldüğü üzere Travis Scott, The Weeknd’in memleketi Toronto’ya ziyarete gitti. Buluşmada ne konuşulduğu bilinmese de paylaşılan fotoğraf hayranları heyecanlandırmaya yetti ve gönderinin yorum kısmı anında Scott ve The Weeknd ortaklığı hakkında yorumlarla doldu.

Yapılacak ortaklığın müzik mi yoksa daha yaratıcı bir içerik mi olacağı bilinmiyor ama görülen o ki takipçiler daha fazla bilgi almak için heyecan içindeler.

Yazı Meyra Terzi