The Weeknd, “Another One of Me” adlı şarkıda kiminle düet yaptığını söylemese de hayranlar bu ismin Diddy olduğunu düşünüyor. 33 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya paylaşımında ise “Son düet parçam… Tabii Daft Punk tekrar birleşmezse” dedi. Şarkıcı, Daft Punk ile “I Feel it Coming” ve “Starboy” şarkılarında birlikte çalışmıştı. Fransız müzisyenler 2021 yılında yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.