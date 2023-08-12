Son olarak Sam Levinson imzalı “The Idol” dizisiyle gündeme gelen The Weeknd, bir daha hiçbir kimseyle düet yapmayacağını söyledi. Gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcı, Varşova’da “After Hours Till Dawn” adlı turnesi kapsamında konser verdi. Şarkıcı, “Another One of Me” adlı şarkısını tanıttıktan sonra “Bu benim kariyerim boyunca yapacak olduğum tek düet şarkı olacak ” dedi.

The Weeknd, “Another One of Me” adlı şarkıda kiminle düet yaptığını söylemese de hayranlar bu ismin Diddy olduğunu düşünüyor. 33 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya paylaşımında ise “Son düet parçam… Tabii Daft Punk tekrar birleşmezse” dedi. Şarkıcı, Daft Punk ile “I Feel it Coming” ve “Starboy” şarkılarında birlikte çalışmıştı. Fransız müzisyenler 2021 yılında yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.