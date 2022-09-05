Birçok hit parçaya imza atmış olan ünlü şarkıcı The Weeknd, konserini yarıda kesmek durumunda kaldı. Konserini Los Angeles Sofi Stadyum’da veren Kanadalı şarkıcı, hit şarkılarından ‘Can’t Feel My Face’i seslendirirken gösteriyi aniden durdurdu ve sahneden ayrıldı.

Sesini kaybetmiş

Dünyaca ünlü şarkıcı, sahneye geri döndüğünde ise, kalabalığa; “Ne oldu hiç bilmiyorum ama sesimi kaybettim. Konseri durdurmak hiç istemiyorum, bu beni öldürüyor ama size vermek istediğim konseri bu halde veremem. Herkesin iyi olduğundan ve paralarını geri alacağından emin olacağım. Sizin için yakında bir konser vereceğim. Çıkıp size bizzat özür dilemek istedim” dedi.

The Weeknd: Telafi edeceğim!

Kariyerine 2010 yılında başlayan dünyaca ünlü şarkıcı, daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Sesim ilk şarkıda gitti. Çok kötü hissediyorum. Tüm hayranlarımdan özür diliyorum. Yeni bir tarihle bunu telafi edeceğim. Söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

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