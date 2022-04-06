Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan Kanadalı şarkıcı The Weeknd, Twitter hesabından paylaştığı bir dizi tweet’le sahne adını değiştirmeyi kamuoyu önünde tartıştı.

Daily Mail’in haberine göre, 32 yaşındaki şarkıcı, hayranlarıyla konuştuktan sonra olası bir isim değişikliğini düşündüğünü duyurarak mesajına başladı.

Ünlü rapçi Kanye West’in ismini “YE” olarak değiştirmesine atıfta bulunarak kendi soyadındaki “ye”yi gündeme getirdi. Daha sonra, önerdiği takma adın “soyadı” olmayacağını söyleyerek Madonna, Cher veya Prince gibi kendisinin de Abel ismini kullanabileceğinden bahsetti.

Hayranlarına “Siz çok komiksiniz. Bu noktada sahne adımı ABEL olarak değiştirmem gerektiğini hissediyorum, LOL” diyen The Weeknd, sonrasında “Bilmiyorum, çok fazla görünüyor” yazarak potansiyel kararından şüphe duyduğunu dile getirdi.