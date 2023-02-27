DC evreninden ‘Suicide Squad’ın Marvel versiyonu olan ‘Thunderbolts’ filmi, anti-kahramanlar ve ahlaki açıdan belirsiz karakterlerden oluşan bir takımı ele alıyor. Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ekibin liderinin Kış Askeri olacağını duyurdu.

Oyuncu kadrosunda David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Florence Pugh, Olga Kurylenko gibi isimlerin yer aldığı ‘Thunderbolts’ filmine Oscar adayı aktör Steven Yeun da dahil oldu. Aynı zamanda yapımda Harrison Ford, Thaddeus ‘Thundebrolt’ Ross karakteriyle, Julia Louis-Dreyfus ise Valentina Allegra de Fontaine rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Jake Schreier’in oturacağı, senaristliğini Eric Pearson’un üstleneceği ‘Thunderbolts’un 26 Temmuz 2024 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.