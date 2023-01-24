1785 yılında kurulan dünyanın en eski gazetelerinden olan The Times, bu yüzyılın en iyi 20 şarkıcısını açıkladı. Listedeki kadın şarkıcıların çokluğu ise dikkat çekti.

20- Ed Sheeran

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19- Harry Styles

18- Lily Allen

17- Lizzo

16- Olivia Rodrigo

15- Kelly Clarkson

14- Taylor Swift

13- Bruno Mars

12- Florence Welch+ The Machine

11- Rihanna

10- Kendrick Lamar

9- Billie Eilish

8- Lady Gaga

7- Frank Ocean

5- Weyes Blood

4- Sam Smith

1- Amy Winehouse

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