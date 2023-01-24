1785 yılında kurulan dünyanın en eski gazetelerinden olan The Times, bu yüzyılın en iyi 20 şarkıcısını açıkladı. Listedeki kadın şarkıcıların çokluğu ise dikkat çekti.
20- Ed Sheeran
19- Harry Styles
18- Lily Allen
17- Lizzo
16- Olivia Rodrigo
15- Kelly Clarkson
14- Taylor Swift
13- Bruno Mars
12- Florence Welch+ The Machine
11- Rihanna
10- Kendrick Lamar
9- Billie Eilish
8- Lady Gaga
7- Frank Ocean
6- Lana Del Rey
5- Weyes Blood
4- Sam Smith
3- Beyonce
2- Adele
1- Amy Winehouse
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