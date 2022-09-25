Amazon’un Yüzüklerin Efendisi dizisi The Rings of Power (Güç Yüzükleri) 2. sezon çekimleri için başlangıç tarihleri açıklandı. Amazon Prime’da yayınlanan Yüzüklerin Efendisi dizisi, ilk sezonuyla macerasına devam ederken yeni sezonu için de hazırlıklara başladı.

Amazon’un ve aynı zamanda tüm zamanların en pahalı dizisi konumunda olan Güç Yüzükleri, yıllar süren bekleyişin ardından bu ay başında Prime Video’da başladı. Bugün itibarıyla 5. bölümü yayınlanan dizi, Güneşin İkinci Çağı’nı konu alıyor. Daha çok genç ve savaşçı bir Galadriel üzerinden yürüyen dizi, farklı birkaç koldan ilerliyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda tarih belli oldu ve 2. sezon çekimlerinin 7 Ekim 2022’de başlayacağı belirtildi.

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