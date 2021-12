The North Face x Gucci‘nin en yeni koleksiyonunda kadın ve kumaş içinli ceketler, hazır giyim, sırt çantaları, bomber ceketler, yelek, yürüyüş botları, bavullar ve eski var. Seçili stiller her yerde klasik GG monogramına ve The North Face’in Gucci arşivlerinden ilham renkli baskılarda yeniden kullanıma sahip 90′lı ayrıcalıklı özelliklerdeki görünümlerinde yeni görünümler vardır.

Bu ortak koleksiyonun ikinci bölümünde, Fransız ikizler Jalan ve Jibril Durimel tarafından çekilen yeni bir kampanyada, Gucci’nin gözü pek kaşifleri, volkanik siyah kumların, yuvarlanan yeşil tepelerin ve buzulların fonunda yer alan İskandinav adası İzlanda’da yürüyüş yaparak çekildi.

Dış mekandan ilham alan hazır giyim, yumuşak aksesuarlar, valiz ve ayakkabı seçenekleri, kendini keşfetme ve keşfetme değerlerini kutlamaya devam ediyor.

Koleksiyon parçaları;