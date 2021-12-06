Başrolünde Keanu Reeves’in yer aldığı 1999 yapımı Matrix (The Matrix) filmi yeniden vizyona giriyor.
Efsane film serisi Matrix, 18 yıl sonra dördüncü filmiyle yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 24 Aralık’ta vizyona girecek olan serinin dördüncü filmi ‘The Matrix: Resurrections‘ın vizyonu öncesinde, Cinemaximum filmin sevenlerine nostalji yaşatarak, serinin ilk filmi ‘The Matrix‘i yeniden sinemaseverlerle buluşturuyor.
10 Aralık’ta gösterime girecek olan The Matrix, sadece IMAX salonlarda gösterime girecek. Filmin biletleri geçtiğimiz günlerde ön satışa çıktı