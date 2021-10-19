The Matrix Resurrections’tan Yeni Görüntüler

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un yanı sıra Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson’ın yer alacağı The Matrix Resurrections ile Matrix’in uzun zamandır beklenen dönüşü Aralık ayında bitiyor. Ancak filmde görmeyi beklememeniz gereken büyük bir isim var ve o da Laurence Fishburne. Bununla birlikte, şu anda Yahya Abdul-Mateen II tarafından oynanan Morpheus olmadan bir The Matrix düşünülemez. Oyuncu geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly ile konuşurken karakterin “farklı bir yinelemesi” olduğunu açıkladı.

Yeni fotoğrafların tamamı Abdul-Mateen II’yi içeriyor. Biri Neo ile Morpheus Kung-Fu yaparken, diğeri Jessica Henwick’in yeni karakteriyle bizleri tanıştırıyor.

The Matrix Resurrections, Aralık ayında sinemalarda ve HBO Max’te gösterime girecek. Lana Wachowski’nin kardeşi Lily Wachowski’den ayrılarak tek başına çektiği The Matrix Resurrections, Koronavirüs nedeniyle yaşanan gecikmelerin ardından Kasım 2020’de tamamlanmıştı. Matrix 4’ün kadrosunda bahsi geçen yıldızlara ek olarak Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew yer alıyor. Caldwell, Brian J. Smith ve Ellen Hollman.







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