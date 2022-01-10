Dakota Johnson’ın başrolünde olduğu The Lost Daughter, Netflix’te yayınlanmaya başlamasıyla sadece üç gün içinde 18.26 milyon saat izlendi ve geçtiğimiz haftada dünyanın en çok izlenen üçüncü filmi oldu.

Maggie Gyllenhaal’un ilk uzun metraj filmi olan The Lost Daughter, bir üniversite profesörünün tatil yaptığı yere keyfini kaçıran bir ailenin gelmesi, bir çocuğun kaybolması ve bu sırada profesörün de kendi geçmişindeki sırlarla karşılaşmasını, anneliğinin ilk dönemlerinde hissettiği duygu karmaşasını konu alıyor. Olivia Colman, hayatına giren yeni insanlar sonucunda bir karmaşanın içerisine sürüklenen üniversite profesörü Leda’yı canlandırırken; Dakota Johnson Leda’yı deniz kenarında gören ve bütün olayların başlamasına sebep olan Nina karakterini canlandırıyor.

Filmin yıldızı Johnson son günlerde yeni yıla yeni bir imajla girerek de dikkat çekiyor. 32 yaşındaki aktris, erkek arkadaşı Chris Martin ile yeni yılı geçirdiği Meksika’dan döndükten hemen sonra Santa Monica’da yeni saç rengiyle görüntülendi.