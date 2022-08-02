Tüm dünyada yaptıkları, giydikleri, tavırları ile dikkat çeken ve tanınan Kardashian ailesi kendi hayatlarını konu aldıkları The Kardashians programının sorumlusu Danielle King, sahnelerin çekimleri sırasında nasıl bir yol izlediğini anlattı. Hangi görüntülerin yayınlanıp yayınlanmayacağına “İpuçlarını aileden alıyorum. Benim işim onların hayatlarını takip etmek ve paylaşmak istedikleri anları yakalamak” sözleri ile dile getirdi.

Kim Kardashian her kirli ayrıntıyı paylaşmıyor

Program sorumlusu King, Kim Kardashian’ın çocuklarını korumak istediği için bazı sahnelere çizgiler çektiğini dile getirirken “Onlara tamamen saygı duyuyorum, Kim çocuklarını korumak istiyor, bu yüzden bazen her kirli ayrıntıyı paylaşmıyor çünkü her şeyden önce çocuklarını korumak onun işi.” ifadeleriyle açıklamada bulundu.

Kanye West ile boşanma sürecini Kim Kardashian’ın gözünden anlatmaları eleştirilerine King “Bu Kardashian ailesinin programı. Dolayısıyla her şeyi Kim’in bakış açısından gösteriyoruz. Kanye de kesinlikle kendi bakış açısına sahiptir ama onu aktarmak programın sorumluluğu değil.” ifadelerini kullandı. Bu sürecin yanı sıra Kim Kardashian’ın Pete Davidson’la ilişkisini de henüz yayınlanmasını istemediğini dile getirdi.

King, Travis Barker’ın Kourtney’e evlenme teklifi anların oldukça heyecan verici olduğunu dile getirirken aynı zamanda Barker’ın planını nerede ve ne zaman gerçekleştireceğini bilmedikleri için her an tetikte beklediklerini belirterek “Travis Barker çok romantik ve mükemmeliyetçi biri. Tüm detaylar kontrolü altındaydı. Etkileyiciydi ama işin prodüksiyon kısmında tırnaklarımızı yiyip bitirdik.” cümlelerini ekledi.

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