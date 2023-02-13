Yönetmenliğini Andy Muscietti’nin üstlendiği, senaryosunu Christina Hodson’ın kaleme aldığı ‘The Flash’ filminden ilk fragman geldi. Yapımın oyuncu kadrosunda Ezra Miller, Ben Affleck, ve Michael Keaton’ın yanı sıra Antje Traue, Ron Livingston, Temuera Morrison, Kiersey Clemons gibi isimler de yer alıyor.

Filmin konusu ise annesinin hayatını kurtarma için süper gücünü kullanan Barry Allen (Flash), zamanda geriye gider ve istemeyen sonuçlara yol açar. Çoklu evrenin kontrolsüz bir şekilde kırılarak açılması sonucu farklı Batman’lerin ‘The Flash’ evrenine dahil olduğunu göreceğiz.