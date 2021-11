The First Lady dizisi geliyor

Amerikan başkanlarının eşine verilen First Lady ünvanının adını taşıyan The Fist Lady dizisi, Amerikan başkanlarının başkanlık dönemlerini geçirdiği Beyaz Saray’ın yıllar içinde şahit olduğu en etkili ve güçlü 3 kadınını ele alıyor. Amerikan siyasetinin en güçlü 3 kadınını anlatan The First Lady dizisinin çekimlerine başlandı, setten ilk kareler yayılandı. Bir Amerikan televizyon antoloji draması olan bu dizi de Michelle Obama’yı Viola Davis, Betty Ford’u Michelle Pfeiffer ve Eleanor Roosevelt’i ise Gillian Anderson canlandırcak.

Aaron Cooley tarafından yaratılan dizi 2022 yılında prömiyeri yapılacak.