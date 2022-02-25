İngiliz Kraliyet Ailesi’ni konu alan dizi, İngiltere’nin Doncaster kasabasında süren beşinci sezon çekimleri için kullandığı gerçek ve replika mücevherler ile antika eşyalar üç ayrı kamyonda tutuluyordu. Dizi setindeki soygun, Diana’nın Charles ile evliliği ve ayrılığı sürecini işleyen 1990-1997 döneminin çekildiği sezona denk geldi.

Çalınan eşyaların değeri 2.8 Milyon lira

Hırsızların 200 parça değerli eşyayı çaldığı belirtilirken, ülke emniyeti, tüm antikacılara getirilen eşyalara dikkat etmeleri konusunda uyarı vererek çalınan mücevher ile antikaların görüntülerini paylaştı. Yaşanan bu talihsiz olaydan dizinin çekimleri etkilenmeyecek fakat yaşanan bu güvenlik krizi, ülkede ‘Diana bahtsızlığı’ söylentilerine yol açtı. Modern tarihe iz bırakan Diana’nın peşini de talihsizlikler hiç bırakmamıştı ve genç yaşta Paris’te geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.