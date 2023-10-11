Netflix’in popüler dizisi “The Crown” beş yıl boyunca Kraliçe Elizabeth II’nin hükümetini izleyicilere sundu. 2020’nin başlarında beşinci sezonun final olacağı haberi geldiğinde, hayranlar bir hayli endişelendi. Ancak, altı ay sonra, dizinin yaratıcısı Peter Morgan’dan izleyicileri sevindiren altıncı sezonun geleceği haberi geldi. Morgan, Kraliçe Elizabeth’in uzun hükümetinin üç önemli dönemine odaklanmayı planladığını belirtti.

2020’nin ortalarında, o dönemin Netflix orijinal içerik başkan yardımcısı Cindy Holland, dizinin genişletilmesi hakkında konuşmuş ve her sezonla “The Crown”un daha da yükseldiğini belirtmişti.

The Crown 6. Sezon Konusu

İki bölüme ayrılan sezonun ilk kısmı, Prenses Diana ve Dodi Fayed arasındaki ilişkiyi ve trajik kazalarını konu alıyor. İkinci kısım, Diana’nın ölümünün ardından gelen olayları, Kraliçenin Altın Yubilesi’ni, Charles ve Camilla’nın düğününü ve William ve Kate’in kraliyet masalını içeriyor.

Dizi, 90’ları konu alan beşinci sezonun ardından kraliyet ailesinin 2000’lerdeki yaşamına dalacak. 2023’te yapılan bir röportajda, yapımcılar, Prenses Diana‘nın ölümünün nasıl ele alınacağını açıkladılar.

The Crown 6. Sezon Oyuncuları

Dizi, her iki sezonda bir oyuncu değişikliği geleneğine sahip, bu nedenle Sezon 5’teki birçok oyuncunun Sezon 6’da da rol alması bekleniyor. Yeni yüzler arasında genç Kate Middleton ve Prens William’ı canlandıracak Meg Bellamy, Ed McVey ve Rufus Kamp bulunuyor.

Sezon 6 Ne Zaman Yayınlanacak?

10 bölümden oluşan altıncı sezon iki bölüme ayrılarak yayınlanacak: Dört bölümlük İlk kısım 16 Kasım’da; altı bölümlük ikinci kısım ise 4 Aralık’ta yayınlanacak.

Yazı: Beste Doğan